Babiš dorazil za Zemanem do Lán, budou řešit koronavirus

„Podporuji opatření vlády a Bezpečnostní rady státu. Podívejte se, nikdo z nás by nechtěl, abychom dopadli jako v Itálii,“ řekl dříve Zeman.

Prezident ve svém čtvrtečním projevu zkritizoval opozici a vyzval ji, aby vládní opatření stejně jako on podporovala. „Pokud toho není schopna, tak aby alespoň po dobu karantény mlčela,” řekl v projevu prezident.

Premiér Babiš dříve avizoval, že s prezidentem bude kromě nových vládních opatření řešit také finanční podporu firmám a podnikatelům. Jednat by s ním měl i o tom, kolik bude potřeba nalít peněz do české ekonomiky.

Tématem schůzky by měl být i zákon o ošetřovném. Kvůli němu se sejde Poslanecká sněmovna mimořádně v úterý. Následně by ho měl schválit Senát a podepsat právě Zeman. Vláda chce, aby nárok na ošetřovné měly také osoby samostatně výdělečně činné, a to ve výši 424 korun na den.