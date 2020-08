Babiš chce zkrátit karanténu na 10 dní

„Za sebe musím jako laik říct, že to je dobrý nápad, a podporuji jej. Musíme dělat všechno pro to, abychom se vrátili do normálu. Je třeba sledovat působení viru, počet hospitalizovaných, jací lidé bohužel zemřeli, a z toho vycházet. V pondělí jsem svolal radu pro zdravotní hrozby, kde to bude jeden z bodů programu,“ řekl Právu Babiš.