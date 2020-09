Ani poslanci hnutí ANO nevědí, k čemu má být nouzový stav

„Čekáme na pana ministra zdravotnictví (Roman Prymula, za ANO). Uvidíme, s čím zítra přijde do Poslanecké sněmovny,“ řekl Novinkám Faltýnek. Podotkl, že by měly zaznít konkrétní důvody, proč se o záležitosti uvažuje, a také, co by to mělo pro občany znamenat.