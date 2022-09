Čtyři největší mýty o akné a dietních opatřeních

Ačkoliv proběhlo několik velmi malých studií, které poukázaly na to, že čokoláda zhoršuje akné, žádná větší studie nic takového neprokázala. Podle vědců je to dáno především tím, že vždy záleží na tom, o jakou čokoládu se jedná, zda o hořkou, či mléčnou, a pak také co dalšího jídelníček dotyčných obsahuje. Problém totiž netkví v obsaženém kakau či kakaovém másle, ale především v cukrech a rafinovaných sacharidech.