Kdy dělat kompromisy ve vztahu a kdy už ne

Pokud člověk miluje sebe i svého partnera, při každé neshodě se snaží nalézt takové řešení, které bude vyhovovat oběma. Je to i způsob, jak se o sobě navzájem dozvědět víc, co je pro každého z vás skutečně důležité, co chcete a čeho se naopak dokážete vzdát. Vztah pak jako takový dostane i zcela jiný rozměr.

Pokud se tedy rozhodnete dělat kompromisy, tak to čiňte jen tehdy, když vám to dává smysl a zároveň z toho máte hned od začátku dobrý pocit. Pokud uděláte ústupek v okamžiku, kdy z toho nemáte dobrý pocit a vnitřně to ve vás vyvolává úzkost, stud či zlost, pak jediné, čeho dosáhnete, je to, že druhý nad vámi získá moc a vy ztratíte samy sebe.