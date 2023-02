Destruktivní styly chování, kvůli kterým vztah nefunguje

„Snadno pak můžeme nabýt i pocitu, že nic jako pravá láska neexistuje. To pak snadno svádí k tomu se vzdát a za vztah nebojovat – nekomunikovat o tom, co skutečně chceme. Je tak důležité si uvědomit, že nikdo neumí číst myšlenky. Navíc každý jednotlivec je vychováván v jiném prostředí a za odlišných podmínek. Očekávat tak, že všichni lidé budou stejní, a chtít stejné věci je bláhové,“ popisuje.

Jak dodává, řada z nás si opravdu neuvědomuje, že naše chování ve vztahu je „založeno na našich standardech, ideálech, našich vlastních podmínkách, které se odvíjejí od toho, co jsme my sami prožili“. „Důležité v celém tomto vzorci pochopení je slovo naše – ne někoho jiného – naše,“ dodává Suglaniová.

„Pokud chceme, aby dotyčný respektoval naše standardy, musíme respektovat i my ty jeho. A k tomu je zásadním prostředkem komunikace,“ doplňuje.

„Je ale třeba upozornit, že podobné styly chování nejsou viditelné výhradně jen v romantických vztazích. Vídáme je i ve vztazích přátelských, rodinných i v práci. Aby nám neničily život, je potřeba se naučit naslouchat ostatním, stejně jako jim sdělit, co od nich očekáváme. Pokud dokážeme s druhými navázat bezkonfliktní spojení, přinese nám to do života pocit bezpečí a jistoty,“ uzavírá odbornice.