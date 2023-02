Ženské chování, které pomalu, ale jistě ničí mužův zájem

Je příjemné se ve vztahu dostat do stavu, kdy se s partnerem nejen vzájemně milujete, ale rovněž sdílíte stejné zájmy a priority a můžete si tak být jisti, že jste na stejné vlně a jen tak nic vás neohrozí. Ale pozor, nespoléhejte na to, že to tak bude navždy. Právě s onou uvolněností ve vztahu ženy často dělají chyby, kvůli kterým muži ztrácejí zájem.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Často si myslíme, že delší vztahy nám už prostě „vydrží". Pak se ale jednoho dne vzbudíme a zjistíme, že veškerá romantika je pryč a že protějšek už nejeví jakýkoli zájem. A mnohdy se divíme, proč tomu tak je. „Protože odpověď na otázku, proč se vztahy rozpadají, chce znát snad každý, provedla jsem si soukromý průzkum mezi několika tisíci muži i ženami a ptala se, co je podle nich nejčastějšími příčinami. Mnohé z nich nejsou nijak překvapivé," uvádí na svém blogu vztahová koučka a spisovatelka Lori Petersová. Nevhodný přístup Jsou ženy, které mají často pocit, že jim svět něco dluží. Stížnosti na vše možné jsou tak téměř každodenní záležitostí. Tváří se nevrle a jsou nepříjemné i na své blízké, málokdy se usmívají. Takové chování se nejen na partnerovi odrazí buď tak, že rovnou ze vztahu odejde, nebo se prostě emocionálně „odpojí" a bude si žít po svém. Nulová snaha o dobrý vzhled Přibrat pár kilogramů není žádný problém, obzvlášť když se ve vztahu cítíme bezpečně. To koneckonců ani mnohdy nevadí, co ale vadí, je fakt, že nejedna žena v delším vztahu rezignuje na jakoukoli péči o svůj vzhled – doma chodí v teplákách či tričku, rozcuchaná apod. I když na celkové pohodové atmosféře není nic špatného, přece jen je dobré se i doma snažit o jakýsi lepší vzhled. „I když byste se měla jen hezky obléct na domácí večeři s partnerem u příležitosti něčeho, co se mu povedlo. A když dáte najevo, že je to jen pro něj, určitě to ocení," uvádí koučka. Málo času na partnera Máme žít plnohodnotný život, a tak se snažíme obsáhnout a udržovat kontakty se vším, co je pro nás potřeba – rodina, práce a další. Jsme-li ve vztahu spokojeni, snáze nabudeme dojmu, že ho máme jistý, a tak není potřeba se mu tolik věnovat a lze přesunout časovou „vytíženost" někam jinam. „Možná to nebudete vnímat zpočátku jako problémy, ale dávejte si pozor na spaní v jiné místnosti, i když je to třeba pro někoho z vás pohodlnější. Stejně tak neupřednostňujte veškeré rodinné či vlastní soukromé aktivity před časem tráveným s partnerem. Věnovat se vztahu vyžaduje úsilí, které se vyplatí. Dáte tím druhému najevo, že i přes všechny životní peripetie je pro vás prioritou. Jinak se z vás mohou snadno místo partnerů stát jen spolubydlící," vysvětluje Petersová. Nudný nebo žádný sex Jsem unavená. Nemám náladu. Necítím se dobře. To jsou jen některé z frází, které ženy (ne vždy ale jen ony) často používají, někdy i záměrně, pokud nemají náladu na sex. Ne vždy je snadné si najít čas na milostné hrátky. Nikdo netvrdí, že musíte mít sex třikrát do týdne, ale nezapomínejte na něj, je důležitý z mnoha důvodů. Jak prokázala jedna z dřívějších studií, být sexuálně aktivní a užívat si sex je spojeno třeba s lepším duševním zdravím lidí. Chybějící smysl pro humor Zkuste se uvolnit, vztah má být i trochu zábava. Být suchar se nevyplácí, o to víc ve vztahu. „Není překvapením, že vtipní lidé získávají pozitivní pozornost, což dokazují i mnohé studie. Schopnost vytvářet a oceňovat humor výrazně ovlivňuje, kdo s vámi bude chtít kamarádit nebo jít na rande. Naše životy jsou dostatečně rušné a chaotické. Pokud si i za těchto okolností dokážete s partnerem udržet společný smysl pro humor, dodá vám to sílu do života i vztahu," tvrdí psycholog Peter McGraw. Zmizela hravost „Kde je ta zábavná, koketní dívka, kterou jsem kdysi znal?" ptá se muž. „Pohřbená pod hromadou prádla, práce a vyčerpaná běháním mezi dvaceti různými úkoly," odpovídá žena. Že vám podobná konverzační hříčka něco připomíná? Pak rozhodně nejste jediní. Ale pozor, když už to přeroste únosnou mez, dostaví se do vztahu nebezpečná nuda. Naštěstí není nikdy pozdě s tím něco udělat. Zkuste si znovu techniku koketování nebo nenápadného svádění, když nebudou děti poblíž. Vyzkoušejte společně nějakou zábavnou činnost a vyjeďte z běžné šedi života. Humor a zábava do vztahu patří stejně jako romantika či sex.