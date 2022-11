Ukrajinci v okolí Chersonu postupují, ve městě očekávají ruskou léčku

Rusové zřejmě přesouvají jednotky a vybavení na levý břeh Dněpru, kde staví obranné linie. Podle ČTK to v pátek ráno uvedlo jižní operační velení ukrajinské armády. Ruští vojáci podle něj z levého břehu ostřelují pozice Ukrajinců.

Ukrajinské průzkumné jednotky jsou podle Butusova v některých případech už jen 18 kilometrů od Chersonu, postup ukrajinských jednotek nicméně zdržují minová pole nastražená ruskými vojáky. To ale znemožňuje i ruským jednotkám obrátit se a zaútočit na Ukrajince. „Osvobození Chersonu je záležitostí blízké budoucnosti,“ napsal novinář.

Ukrajina je na cestě k osvobození Chersonu i podle ISW, což by pro ni bylo jedním z nejvýznamnějších vítězství za dlouhou dobu. Úspěšná ofenziva v Chersonské oblasti by ale podle ISW nebyla posledním úspěchem ukrajinské armády. Boje by pokračovaly dále na jihu u Bachmutu v Doněcké oblasti a v severní Luhanské oblasti, kde pokračuje protiofenziva.