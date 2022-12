Orbán: Ukrajina může bojovat, jen dokud ji podporují USA

„Ukrajina dokáže bojovat jen tak dlouho, dokud ji Spojené státy podporují penězi a zbraněmi. Pokud si Američané budou přát mír, bude mír,“ řekl Orbán k invazi, kterou Rusko zahájilo na začátku února a v níž pokračuje vojenskými střety i útoky na ukrajinskou civilní infrastrukturu bez známek, že by se chtělo stáhnout.

Letošní rok označil Orbán za nejnebezpečnější od změny režimu v roce 1989. „Kdyby levicové strany vyhrály dubnové volby, Maďarsko by bylo zataženo do války. Byly bychom v tom až po krk,“ zdůraznil maďarský premiér.

Protiruské sankce označil Orbán za příčinu rostoucích cen energií i dalšího zboží. „Kdyby vánoční anděl smazal sankce související s energiemi, ceny energií by okamžitě klesly, klesla by míra inflace a Maďarsko by mohlo počítat s pětiprocentním růstem ekonomiky místo současných 1,5 procenta,“ konstatoval předseda maďarské vlády.