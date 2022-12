V Maďarsku před Vánocemi regulují nákup potravin

„Asi to bylo nutné, protože jsem minulý týden chtěla koupit vejce, a neměli,“ reagovala Anikó z Budapešti. „Pro nás to není řešení, protože jsme pětičlenná rodina. Když nakoupím ze všeho jen jedno balení, tak musím opakovaně do obchodu,“ odmítá toto řešení Árpád. „Čekám, kdy zavedou přídělový systém a potravinové lístky,“ dodává naštvaně János.