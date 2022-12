Macronovy výroky o garancích Rusku jsou vytržené z kontextu, uvedl po týdnu Elysejský palác

Francouzský prezident „jen popisuje to, po čem volají samotní Ukrajinci“, uvedl Elysejský palác. „Sami Ukrajinci jsou samozřejmě první, kdo chce z této války odejít a in fine, na konci války dojde na vyjednávání,“ dodává Paříž.

Macron v rozhovoru s TF1 uvedl, že „jedním ze základních bodů, kterými se musíme zabývat, je - jak (ruský prezident Vladimir) Putin vždy říkal - strach, že NATO přijde přímo k jeho dveřím, a také rozmístěním raket, které by mohly ohrozit Rusko“. „To bude jedním z témat při jednání o míru, takže se musíme připravit na to, co jsme ochotni udělat, jak ochráníme naše spojence a členské státy a jak poskytneme Rusku záruky, až se vrátí k jednacímu stolu,“ dodal.