Jediný příčetný. Moskva ocenila Macronův návrh na bezpečnostní záruky pro Rusko

Macron se zase v úterý hájil, že přece nenavrhuje nic nového. „Vždycky jsem říkal totéž, že na konci mírových rozhovorů budou územní otázky Ukrajiny, které patří Ukrajincům, a otázky kolektivní bezpečnosti celého regionu,“ dodal. „Je to totéž, co jsem říkal od začátku, totéž, na čem jsme pracovali v únoru, březnu a o čem jsme diskutovali,“ pokračoval s odkazem na své předválečné snahy přesvědčit Vladimira Putina o tom, že NATO ve východní Evropě nepředstavuje pro Rusko hrozbu.

Ano, ať to stojí, co to stojí.

Pokud chce Rusko vrátit do hry návrhy, kterými se ohánělo krátce před vyhlášením agrese na Ukrajině, pak je nutno připomenout, že tyto návrhy obsahují stažení Severoatlantické aliance ze střední a východní Evropy. Rozmístění vojenských možností a infrastruktury aliance se má podle Moskvy vrátit do roku 1997.

Není jasné, jak by přesně takový scénář vypadal, aby byl Kreml spokojen. Vzhledem k tomu, že i Česká republika vstoupila do NATO až v roce 1999, nesměly by na jejím území nejen cvičit žádné spřátelené jednotky, ale ani pomáhat příslušníci armád jiných zemí NATO například v případě živelních katastrof. Spolu s Českem vstoupily do NATO také Polsko a Maďarsko, zatímco Slovensko je členem až od roku 2004.