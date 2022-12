Amerika sice Evropě pomohla, ale za tuto pomoc si nechává dobře zaplatit. Otázkou je, kam by se ceny zkapalněného plynu posunuly, pokud by dramaticky klesla poptávka v Číně a Indii.

Macron i ostatní evropští představitelé by měli vyvíjet tlak, aby se kapalný plyn prodával na obou kontinentech za stejné ceny. Evropané by samozřejmě museli zaplatit přepravu. Ale i po započítání nákladů za přepravu je americký zkapalněný plyn drahý.

Druhý bod je důsledkem prvého. Vstupujeme do další fáze globalizace. Hnacím motorem globalizace byla dříve levná pracovní síla. Díky tomu zažila Čína a celá Asie ekonomický boom. S rozvojem čínské společnosti pomalu rostly i platy a zvětšovala se střední třída. Část výroby, například textilní, se pomalu přesunula do některých afrických zemí.

Nastavit rovné ceny plynu z Ameriky v Evropě je test spojenectví. Pokud bude nadále trvat diametrální rozdíl v cenách, spojenectví bude každým dnem ochlazovat. Naopak pokud by Amerika učinila gesto a ceny by se snížily, byl by to důkaz spojenectví, které není pouze jednostranné, kdy většina výhod připadne silnějšímu partnerovi.