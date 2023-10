Kdo je strůjcem teroru Hamásu? Tajemný muž bez nohou, ruky a oka uniká Izraeli už 30 let

Jako někdo, kdo dokázal tolikrát uniknout pokusům o atentát, získal Dajf přezdívku „muž s devíti životy“. Zdaleka se však nedá říct, že by vždy vyvázl bez úhony. Izraelská média informují, že při druhém pokusu o atentát přišel o oko, při dalších pokusech v roce 2003 a 2006 přišel o ruku a obě nohy a prý má i vážné problémy s páteří.

V souvislosti s teroristickými útoky bylo o Dajfovi poprvé výrazně slyšet v polovině 90. let, kdy se podílel na únosech a zabití několika izraelských vojáků. Později se zapojil i do přípravy bombových útoků na autobusy v Jeruzalémě a Aškelonu, při nichž zahynulo zhruba 50 lidí. Velitelem Brigád Izzadína Kásama se stal v červenci 2002 poté, co Izrael zavraždil předchozího velitele Saláha Šihádu.