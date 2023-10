Cílem Hamásu je zabíjet Židy, uvedl attaché pro vědu na české ambasádě v Tel Avivu

Jaký dopad má útok Hamásu na Izraelce vzhledem ke stovkám obětí?

Je to obrovský šok, obrovské trauma. Počet obětí je téměř tisíc a bohužel to číslo ještě poroste. Je to nejčernější období v historii židovského státu a je to největší masová vražda Židů od nacistického holokaustu. Záběry, které se objevují na sociálních médiích, jak Hamás střílí lidi do zátylku, žen znásilněných na hromadách mrtvol svých přátel (pozn. red.: Existenci těchto záběrů se Novinkám nepodařilo ověřit.), zabitých nemluvňat evokují tuto dobu.

Étos Izraele je, že nikdo nesmí vraždit Židy beztrestně. Jedna lekce je, že když někdo říká, že vás chce zabít, říká to opakovaně a dlouhodobě, tak je dobré tomu věřit. Možná jsme se nechali ukolébat, že se s takovým teroristickým hnutím dá nějak mluvit, dá nějak dohodnout. Vidíme, že zjevně nedá. Jejich cílem je zabíjet Židy.

Jak útok působil na vás osobně, když jste se věnoval historii transportu Židů?

To není to hlavní, protože Izrael je tak malinká země, že kohokoliv znáte, tak zná někoho, kdo je tím osobně postižen. Já jsem v Izraeli cizincem, a když jsem si projížděj seznamy už zveřejněných obětí, tak jsem objevil jména tří lidí z jihu, které jsem potkal a poznal. Pamatuju si jejich tváře a je těžko pochopitelné, že tady nejsou, protože to byli mimořádně milí lidé, kteří byli velmi pro mír, pro spolužití s Palestinci a pomáhali Palestincům v Gaze. Dneska už nejsou.

Jak je pro Izraelce těžké se vyrovnat s výhrůžkami Hamásu, že za zničené domy v Gaze bude zabíjet unesené rukojmí?

To je dilema, víme, že Izrael byl ochoten za život jednoho uneseného vojáka Gilada Šalita, který byl několik let vězněn v Pásmu Gazy, vyměnit tisíc teroristů. Teď máme stejný případ, ale nejméně stonásobně horší. Čísla v médiích se pohybují kolem 130 unesených. Bude velice těžké dostat je zpátky naživu.

Je to bezprecedentní situace, vojenská odpověď už přichází a bude pokračovat. S tímto teroristickým hnutím dlouhodobě žít na hranicích nelze, Izrael je toleroval dostatečně dlouho. Myslím si, že tahle doba skončila, ale co se týká rukojmích, které Hamás a další palestinské teroristické organizace drží, tím si lámou hlavu lidé, kteří jsou povolanější. Rozhodování je mimořádně těžké.

Izraelská společnost byla v posledních letech rozdělená, opakovaly se předčasné parlamentní volby, které končívaly patem. Letos se tam demonstrovalo proti soudní reformě. Myslíte si, že útok společnost sjednotil?

Zcela jistě vnitrostátní rozpory, které jsou v demokratické společnosti normální, šly absolutně stranou. Ve hře je vláda národní jednoty. Teď nikdo nepřemýšlí o ničem jiném než o tom, jak dostat všechny rukojmí co nejdříve živé a aby se co nejvíce omezily ztráty na izraelském civilním obyvatelstvu i vojácích a na palestinských civilistech.

Pokud se společnost nesjednotí, tak zahyne. To je lekce, na kterou jste se ptal předtím. Izraelští vojáci skládají přísahu na hoře Masada, kde před dvěma tisíci lety v době bojů židovských povstalců proti Římanům zbytek posádky den před tím, než Římané dobydou pevnost, raději volil smrt. Vojáci přísahají, že Masada podruhé nepadne, a tímto krédem Izrael žije. A stejně jako se sjednotil Izrael, tak až na minimální výjimky absolutně stojí za Izraelem i diaspora. Příběhy, které člověk slyší, to jsou zvěrstva, která jsme viděli za vlády Islámského státu v Sýrii a v Iráku.

Hamás, nebo alespoň jeho vůdce, bude zřejmě nutné eliminovat. Ti se svých názorů nevzdají.

Ti se bohužel své ideologie nikdy nevzdali. A další koexistence s takto velkou teroristickou armádou pár kilometrů od velkých populačních center Izraele není dlouhodobě možná. Palestinská společnost v Gaze si bude muset projít nějakou „dehamásizací“, nemyslím si, že Izrael bude tuto teroristickou armádu na svých hranicích dále tolerovat.

Nebavíme se o pár desítkách lidí, to je skutečně armáda, která je skvěle vyzbrojená, a přes veškerou blokádu Gazy se tam dostaly desítky, stovky tun trhavin, těžké zbraně i drony. Blokáda nesplnila účel. Trestá částečně civilní obyvatelstvo, které s tím nemá nic společného, i když v Pásmu Gazy je těžké odlišit, kde končí Hamás a začíná civilní obyvatelstvo.

Teď se mluví o tom, že bude Gaza odříznutá od elektřiny, ale když vidíte stovky kilometrů tunelů pod Gazou, tak by izraelská elektřina osvětlovala přesuny teroristů Hamásu. Prostě se to musí vypnout. Je to strašně těžké, protože to zasahuje nevinné. Je mi stejně líto nevinných obětí na palestinské straně, které jsou také obětí Hamásu, protože to jsou lidé, které má Hamás také jako rukojmí. Ne každý Palestinec je terorista.

Ale bylo vidět i obyvatele Gazy, kteří křičeli Alláhu Akbar, když tam teroristé vezli na pick-upu nahé tělo zřejmě mrtvé dívky.

Lidem se bohužel dají vymýt mozky velice rychle. Když jste tady zmiňoval druhou světovou válku, tak Hitlerovi se to povedlo od roku 1933 do roku 1945. Palestincům je vštěpována nenávist k Židům po desetiletí.

Mám někde doma schovanou fotku z první návštěvy Gazy, to byl rok 1995, doznívala intifáda a já si šel koupit kazety s hudbou do obchůdku, kde byl starý fousatý pán a na zdi viseli tři jeho hrdinové - Jásir Arafat, Saddám Husajn a Adolf Hitler.

Nebylo chybou, že se Izrael stáhl jednostranně z Gazy?

Byl jsem v Izraeli v době, kdy Gazu armáda a osadníci opouštěli. Bylo to velmi těžké rozhodnutí Ariela Šarona. De facto odevzdali klíče od Gazy s veškerou infrastrukturou, kterou si Palestinci nepřáli zbořit. Během několika měsíců následovaly útoky na Izrael a moci se chopil Hamás. Konfliktů a menších válek bylo za necelé dvě dekády, myslím, sedm.