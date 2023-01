Že Zeman jezdil do Číny, jako chybu nevidím. Proti ekonomickému partnerství nic nemám, říká Diviš

„Proti Číně jako obchodnímu partnerovi rozhodně nic nemám, ale nemůže to být děláno nějak účelově a musí to přinášet výsledky,“ řekl prezidentský kandidát Karel Diviš v předvolebním studiu Novinek.

Reagoval tak na dotaz, jak se dívá na zahraniční politiku končící hlavy státu Miloše Zemana, který během svých mandátů razil vstřícný přístup k Rusku a Číně.

„To, že nějakým způsobem hodně jezdil do Číny, snažil se tam něco dojednat, to bych úplně neviděl jako chybu. Chyba je to, že z toho nic velkého nebylo, a to, že to také s velkou pravděpodobností mohlo být děláno účelově pro lidi z jeho okolí. To je také chyba,“ dodal s odkazem na Zemanovy cesty do komunistické Číny, kam jej doprovázeli podnikatelé, mezi nimiž byli i někteří jeho sponzoři.

Zeman například v minulosti sliboval čínské obří investice okolo 200 miliard korun, tamní firmy však v tuzemsku proinvestovaly výrazně méně.

Čína často čelí kritice, že nedodržuje lidská práva a perzekvuje odpůrce režimu. V minulých letech například tamní režim porušoval práva Ujgurů a pronásledoval je, světové lidskoprávní organizace to označily za páchání genocidy a zločiny proti lidskosti.

Ačkoliv s takovým postupem Číny Diviš nesouhlasí, tak se domnívá, že by to nemělo ohrozit případnou ekonomickou spolupráci.

„Určitě vnímám Ujgury a další věci, to je špatně a rozhodně se mi to nelíbí. To bychom měli nějakým způsobem připomínat, ale že by to byla bariéra, abychom se s Čínou nestýkali… Naopak, pokud chceme i některé věci změnit, s našimi partnery o tom diskutovat, tak já jsem člověk, který vždy říká raději se otevřeně bavit než se někde zavřít,“ vysvětlil.

„Samozřejmě ve chvíli, kdy nastalo to, co v Rusku, tak není vhodná doba se s ním nějak přátelsky bavit, to nepřichází v úvahu. Ale s Čínou a s každou jinou zemí je dobré diskutovat a třeba i nějakou tou spoluprací mít možnost některé věci ovlivňovat,“ dodal uchazeč o prezidentské křeslo.