OSN mlčí ke genocidě Ujgurů. Dodáváte čínskému režimu sebevědomí, varují kritici

Lidskoprávní aktivisté, akademici a také nezávislí experti z OSN upozornili na věznění více než milionů členů muslimské menšiny Ujgurů poprvé před čtyřmi lety, informoval The New York Times.

Aktivisté se obrátili na OSN s žádostí o nezávislé prošetření, díky němuž by mohl Peking za porušování lidských práv nést odpovědnost. Navíc by to příbuzným obětí přineslo úlevu a zadostiučinění.