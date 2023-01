O Čapím hnízdě jsem lhal, omluvil se Babiš. „Jsem především táta, chránil jsem děti“

„Ano, lhal jsem kvůli tomu, že jsem chránil rodinu. Moje rodina byla mým vstupem do politiky extrémně poškozená a ano, bohužel jsem musel lhát, protože jsem chránil rodinu. Můžu se za to omluvit, vám i divákům, ale rodina je pro mě prostě důležitější než kariéra politika,“ řekl v rámci předvolebního rozhovoru ve studiu Novinek Babiš.

„V prvé řadě jsem táta a rodina je na prvním místě. Ano, nechtěl jsem to říct, nebylo to nezákonné. Vy to interpretujete jako něco nezákonného, ale bylo to podle práva tehdy,“ dodal ke svému tehdejšímu počínání Babiš.