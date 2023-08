Volby do Evropského parlamentu 2024: Datum, jak fungují a koho volit

Volby do Evropského parlamentu probíhají v rámci čtyř dní napříč celou Evropskou unií. O jejich termínu rozhoduje Rada EU a jednotlivé státy - v případě ČR je to prezident - si pak určí konkrétní termín ve vybraném časovém úseku. Ve většině zemí EU se chodí k volebním urnám v neděli. Česká republika je jedinou členskou zemí, kde volby probíhají ve dvou dnech. Klasicky je konají v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00.