Jak získat a uplatnit voličský průkaz pro hlasování mimo trvalé bydliště

Pokud z nějakého důvodu nemůžete nebo nechcete volit v okrsku, do kterého patří vaše trvalé bydliště, můžete zažádat o vydání voličského průkazu. S ním budete moct přijít volit i jinam, možnosti se liší podle typu voleb. Ne u všech voleb to je však možné. Kde a jak si voličský průkaz zařídit a v jakých volbách mimo trvalé bydliště možné volit není? Do kdy je třeba si voličský průkaz zařídit?

Foto: Novinky Volby 2022: Voličský průkaz