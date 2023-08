Jak probíhají volby do Evropského parlamentu

Evropský parlament (EP) je legislativní orgán Evropské unie. Od roku 1979 se konají přímé volby, europoslance vybírají občané členských zemí každých pět let. Češi volí od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU. Kolik zástupců a kdy budeme volit a jak vlastně volby do Evropského parlamentu fungují?