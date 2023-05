„Suplujeme stát.“ Středočeský kraj uvolní 90 milionů na rozšíření škol

· V Rusku by po konci války měla vzniknout demilitarizovaná zóna, která by zajistila bezpečí obyvatel Ukrajiny. Na Twitteru to v pondělí uvedl Mychajlo Podoljak z kanceláře ukrajinského prezidenta. Zóna by se podle něj týkala západoruských oblastí přímo... Celý článek