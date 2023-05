Míst na středních školách je dost, tvrdí pražský radní pro školství

Hranice pro přijetí je v Praze zároveň vyšší než v jiných částech země. Například na gymnázium je potřeba získat průměrně 80 bodů ze 100, v jiných krajích je to i o desítky bodů méně. Situaci letos zkomplikovalo i to, že druhé kolo přijímacích zkoušek vypsala v hlavním městě jen hrstka škol. Některé z nich jsou navíc soukromé, takže si za studium na nich rodiče žáků připlatí. Volná místa jsou spíše na úzce specializovaných školách. V některých městských částech nevypsala druhé kolo žádná škola.

„Asociace ředitelů gymnázií se velmi dlouho snaží o to, aby přijímací řízení bylo elektronizované a v přihlášce byla prioritizace. Odpadlo by to, že žáci budou přijati na dvě místa a potom si budou vybírat. Systém by měl vypadat tak, že si zvolí prioritní školy, pokud se dostane na první školu, je tam přijat a neblokuje místo na druhé škole. Teď ti žáci zabírají dvě místa dalším žákům,“ popsala Schejbalová.