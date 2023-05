Do nebe volající arogance: Politici místo studu mistrují budoucí středoškoláky a rodiče

O jedno z prvních vyjádření v tomto tónu se už dříve postaral exministr a bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „A jak si to představujete? Že budeme rozšiřovat kapacity gymnázií a pak je zase rušit až populační křivka spadne,“ napsal na Twitter. Vůbec mu přitom nedochází, že přesně toto lidé od politiků očekávají.

Bývalý místostarosta Prahy 6 pro školství a poslanec Jan Lacina (STAN) zase v minulých dnech Právu řekl, že když se někdo přestěhuje z Prahy ven, tak si to má rozmyslet se vším všudy.

„Lidé chtějí dům se zahradou, ale už nepřemýšlejí o kvalitě školství. To si mají rozmyslet. A ne čerpat jen bonusy, mít kvalitní bydlení se zahradou, ale i kvalitní školu v Praze 6,“ uvedl v souvislostí s tím, že děti ze středních Čech chtějí do pražských škol.

„Na gymnázia není takový přetlak jako v minulých letech. To, že neuspěje na gymnázium nějaké procento lidí, je každý rok. Není to tak, že letošní rok by v tom byl výraznější,“ uvedl v úterý pražský radní Klecanda.