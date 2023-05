Opět přecpané třídy? Je to ve hře

„Extrémní řešení pro současnou situaci je, že se odbrzdí předpisy. A to tak, že zřizovatelé pro tento rok dočasně navýší kapacitu tříd na zákonný limit 34 dětí na třídu,“ uvedl. Další variantou je narychlo schválit zákon „lex kapacity SŠ“, který by po vzoru „lex Ukrajina“ umožnil překročit i tuto hranici. Podobné návrhy se včera řešily i v koaliční radě.

A nebrání se jim ani ministr školství Mikuláš Bek (STAN). „Zřizovatelé jsou připraveni hledat i rychlá řešení, která nemusí být úplně komfortní z hlediska počtu dětí ve třídách. V minulosti měla gymnázia 38 studentů a je dobře, že už to tak není. Ale je tady nějaký prostor části poptávky vyhovět,“ uvedl.

Podle ředitele Havla by vláda se zástupci krajů měla probírat i další možnosti okamžité pomoci. Například by mohly přilehlé oblasti Středočeského kraje nabídnout volná místa pro studenty, kteří by ale museli 20 až 30 kilometrů dojíždět.