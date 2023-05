Přijetí 34 žáků do třídy by mohlo snížit kvalitu výuky, obávají se zástupci škol

Podle Schejbalové ale školy nemusí kapacitu tříd navýšit, přestože je k tomu zřizovatel, tedy v případě SŠ kraj, vyzve. Pokud by se nyní některý z ředitelů rozhodl nabrat do jedné třídy 34 žáků, mohl by podle předsedkyně asociace a ředitelky pražského Gymnázia Nad Štolou přijímat žáky, kteří v prvním kole přijímaček neuspěli a odvolali se proti rozhodnutí o nepřijetí.

Vyučování 34 studentů ve třídě by ale podle Schejbalové ohrožovalo kvalitu výuky. V takovém počtu podle ní nelze s dětmi pracovat individuálně či zadávat skupinové práce. Problémem pro přijetí vyššího počtu dětí mohou podle Zajíčka být i prostorové možnosti budov. Do některých tříd nelze umístit víc lavic, nesnáze by mohly vznikat i s množstvím potřebné techniky pro výuku informatiky či jazyků.

Komplikací by mohlo být také to, pokud by se některý ze starších žáků musel přesunout do plně naplněné nižší třídy. „Takové dítě, které na škole studuje dva nebo tři roky a pak musí ze zdravotních důvodů studium přerušit, by do nižší třídy nebylo možné zařadit a žák by musel ze školy odejít. Takových případů by pravděpodobně nebylo moc, ale mohou nastat,“ soudí Zajíček.