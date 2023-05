Dáme dítě na jazyky, spádovost jde stranou

„Většina žáků, kteří se k nám hlásí, jsou mimo spádovou oblast. Například z 25 dětí je to tak pět dětí z obvodu a 20 mimo něj. Za rok to může být jinak,“ řekl Právu ředitel budějovické Základní školy Matice školské Radek Vačlena. Vysvětluje si to právě tím, že je škola jazykově zaměřená. Děti, které jejich rodiče chtějí směrovat jinam, se zase hlásí na okolní základky. „Tady v Českých Budějovicích máme základní školy různých profilací,“ dodal Vačlena.