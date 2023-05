Klíma: U žáků vidím zoufalství. Můžeme navýšit počet míst ve třídách

Jaká je reálně situace na středních školách? Vyjádření politiků se to liší…

Kritická situace je v Praze, jelikož střední Čechy přijeli studovat do Prahy. To všichni víme. Neměli bychom být tak překvapení, když byl vývoj takový.

Rodiče jasně zajímá, co s dětmi bude letos. Teď. A my navrhujeme, abychom použili model uprchlických ukrajinských dětí. Mohli bychom učit jinde bez povinnosti hygienických norem. A můžeme jít nad kapacitu školy. Do tříd bychom místo 30 pustili 33, 34 dětí.

A potom dělejme koncepční řešení. Předpokládám navíc, že dětí bude stejně a část studentů, kteří se letos nedostali na svoji vysněnou školu, to budou zkoušet znovu.

Neutrpí navýšením kapacity škol kvalita vzdělání?

Není to jednoduchá situace, ale hledáme řešení pro teď. Ne až za rok.

A technicky? Muselo by to jít změnou zákona?

Tak jako jsme udělali lex Ukrajina loni.

Vy jste se dopoledne sešel s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). Je tomuto plánu nakloněný?

Myslím, že to má vymyšlené podobně. Čekáme ale teď na to, až skončí to nešťastné první kolo a lhůta pro podání zápisového lístku. Pak budeme moudřejší. Je dobré mít ale připravený krizový scénář.

Abychom se vyhnuli tomu, že děti budou doma a budou na Úřadech práce…

Tak. Nehledě na to, že musíme dát jistotu rodičům.

A kdo to teda „pokazil“? Kraje? Ministerstvo školství?

Kdo pouštěl developerské projekty do okolí Prahy, aniž by se tam řešila školská infrastruktura? Tam bych hledal příčiny. Pustili to a neřešilo se, že se to v roce 2023 u přijímaček ukáže.

(…) Celkově ale současná situace není jenom problém krajů, je to koncepční problém. Všichni jsme věděli, že se v roce 2008 narodilo nejvíce dětí, kteří právě teď budou dělat přijímačky.

A jak by mělo vypadat zmiňované koncepční řešení? Je ve hře stavba škol?

Stavba škol je otázka pěti, šesti let. Musíme využít kapacity, které jsou, a víme, že v Praze jich moc není. Druhá je transformace tříd a oborů, které nejsou naplněné.

Jaká je to psychická zátěž pro studenty?

Ohromná. Jsem rodič tří dětí, které jsou ve věku kolem dvaceti, takže jsme si to prošli v době, kdy demografie byla dole. Mám ale několik známých, kde velmi kvalitní student základní školy není v tuto chvíli přijat ani na jednu školu. A tam vidím zoufalství.