Evakuace Rusů z Chersonu je jen iluze, tvrdí šéf ukrajinské rozvědky

Dodal, že přehrada je částečně zaminovaná. K jejímu kompletnímu zničení by bylo zapotřebí více trhaviny. Podle Budanova by tím ale ztratili hodně i sami Rusové.

„Záplavy by postihly i levý břeh Chersonu (kam probíhá evakuace obyvatel - pozn. red.). Ztratili by i teoretickou možnost zásobovat vodou Krym,“ přemítal Budanov.

„Především by tím ale zničili Záporožskou jadernou elektrárnu, která je s přehradou nerozlučně spjata. Samozřejmě že by tím po zhruba dva týdny ztížili náš postup. Byli by ale nuceni ustoupit přímo na Krym. Jsou na to připraveni? Já myslím, že ne,“ dodal.