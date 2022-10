Animace ukazuje možné následky protržení Kachovské přehrady

Pokud by se hráz protrhla, byly by zaplaveny stovky kilometrů Chersonské oblasti a Dněpr by se rozlil do šířky pěti kilometrů.

Výrazně postižen by byl levý břeh řeky. Zaplaveno by bylo asi 80 obcí včetně několika měst a zničen by byl Severokrymský průplav, který zásobuje Krym sladkou vodou z Dněpru.

Ukrajinský server Vikna zveřejnil vyjádření prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského s podobnými údaji – v oblasti bleskové povodně může být přes osmdesát obcí včetně části Chersonu a postiženy mohou být statisíce lidí, protože je v nádrži 18 milionů kubických metrů vody.

Za stažením Rusů z Chersonu může být plán odpálit přehradu, obávají se analytici Válka na Ukrajině

Mohou být také přerušeny dodávky vody pro velkou část jihu Ukrajiny, ale také na Krym. A nebyla by ani voda pro Záporožskou jadernou elektrárnu, která ji z přehrady odebírá, dodal ukrajinský prezident.

Podle ukrajinské vojenské rozvědky GUR by šlo o rozsáhlou ekologickou katastrofu, jež by zasáhla celou oblast Černého moře.

Sovětský odhad

Mapu zaplavených oblastí zveřejnil i ruský list Komsomolskaja pravda, který napsal, že dopad protržení analyzovali sovětští experti v roce 1985. Závěry zveřejněny nebyly, aby se nevystrašil národ.

Vlna vysoká pět metrů by se valila rychlostí 25 km/h. Do samotného Chersonu by se dostala za dvě hodiny a většinu města by zatopila. Stoupala by navíc dalších 14 hodin.

Rusko chystá útok na Kachovské přehradě a může zatopit Cherson, uvedl Zelenskyj Válka na Ukrajině

Pod vodou by skončily obce Antonivka, Oleški, Kozači Lageri, většina Nove Zburivky a Hole Pristaně.

Maximální zatopení by vydrželo tři hodiny. Pak by voda začala klesat. Rozsah záplav a rychlost vody by také závisely na velikosti poškození hráze.

Okupační správa počítá s menšími škodami

Představitelé okupační správy ale uvedli pro server Nastojaščeje vremja méně hrozivá čísla, podle nich by se hladina Dněpru mohla zvednout o půldruhého metru. I tak by ale voda zaplavila obytné čtvrti.

Také zástupce Rusy dosazeného okupačního správce Chersonské oblasti Kirill Stremousov pro agenturu TASS mírnil obavy. I on uvedl, že Dněpr stoupne o 150 cm.

„Nedělal bych tragédii ze situace u Kachovské vodní elektrárny. I kdyby se Kachovská přehrada protrhla, může voda maximálně stoupnout o půldruhého metru,“ uvedl.

Dodal, že na podobnou situaci je správa připravena, voda by se prý odváděla kanály.