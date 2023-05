Zápas s umělou inteligencí se bude týkat všech, varoval zpěvák Sting

I když své obavy dával do spojitosti s hudbou, předpokládá, že postupně se budou s podobnými problémy potýkat i další lidské činnosti. „Čeká nás bitva, kterou budeme muset všichni svést v nadcházejících letech – musíme bránit svůj lidský kapitál proti AI,“ doplnil v rozhovoru.

Sting se ostře vymezil proti umělé inteligenci poté, co začaly vznikat písně, do kterých umělá inteligence naklonovala vokály slavných umělců. Například v únoru francouzský DJ David Guetta využil tuto technologii k přidání hlasu amerického rapera Eminema do jedné ze svých skladeb.