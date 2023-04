Umělá inteligence pomáhá i při hraní. Na PC i notebooku

Umělou inteligenci využívá u svých grafik Nvidia již několik let. U nejnovějších modelů řady GeForce RTX 40, které jsou dostupné ve stolních PC i noteboocích, je přitom technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling) k dispozici již ve třetí verzi.

Například ve Flight Simulatoru se zapnutým DLSS3 zvládnou grafiky běžet na 114 fps, zatímco s vypnutým jen na 54 fps. V titulu Cyberpunk 2077 je rozdíl ještě propastnější – 22 fps vs 100 fps. Testy běžely na kartě GeForce RTX 4090 v rozlišení 4K.

Pokud bychom se podívali pod pokličku celé technologie. DLSS 3 využívá v praxi výkon vzdálených superpočítačů Nvidia k učení a zdokonalování modelu umělé inteligence. Tyto aktualizované modely jsou následně dodávány přímo do počítačů a notebooků s kartami GeForce RTX prostřednictvím ovladačů Game Ready.

Jádra Tensor pak pomocí teraflopů dedikované umělé inteligence spouští technologii DLSS v reálném čase. To znamená, že během hry je vyššího výkonu dosaženo díky síti superpočítačů, výsledkem je plynulejší hra a plné detaily i při vysokém rozlišení.

V případě notebooků si zaslouží vyzdvihnout také technologie Max-Q, která v praxi optimalizuje výkon systému, napájení, výdrž baterie a hlučnost pro maximální efektivitu. Také tato sada technologií využívá umělé inteligence k dosažení co nejlepšího herního zážitku.

Jednou z technologií v rámci sady je například Dynamic Boost, který umožňuje využití umělé inteligence k automatickému optimalizování výkonu mezi grafickým procesorem, pamětí grafické karty a procesorem. To má za následek zvýšení výkonu, což je samozřejmě výhodou pro všechny hráče.

Další z technologií sady Max-Q, která stojí za zmínku, je Battery Boost. Tato technologie se snaží najít tu správnou rovnováhu mezi výkonem grafické karty a procesoru, výdrží baterie, kvalitou obrazu a snímkovou frekvencí, aby byla zajištěna co nejdelší životnost baterie. To je skvělá zpráva pro všechny uživatele, kteří chtějí co nejdelší dobu hrát své oblíbené hry bez nutnosti častého nabíjení.