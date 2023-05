Umělá inteligence umožní čtení myšlenek

Výsledky studie ukazují, že dekodér dokáže s neuvěřitelnou přesností rekonstruovat řeč, a to i tehdy, když účastníci pouze poslouchali příběh nebo si jej představovali. Tento objev poskytuje naději, že bude možné vytvořit nové metody, jak vrátit řeč lidem, kteří ztratili schopnost mluvit v důsledku různých neurologických poruch, jako je například mrtvice nebo amyotrofická laterální skleróza (ALS).

Průlom v oblasti umělé inteligence může být velmi užitečný pro lidi s komunikačními problémy, a to nejen pro ty s neurologickými poruchami, ale i pro lidi s jinými druhy postižení, jako jsou například lidé s těžkým autismem nebo s obrnou. V praxi to může výrazně zlepšit kvalitu jejich života a umožnit jim komunikovat s ostatními bez omezení.

Neurolog Alexander Huth, který studii vedl, poznamenal, že jej přesnost zařízení poněkud šokovala. „Docela nás šokovalo, že to tak dobře funguje. Pracuji na tom 15 let… takže bylo šokující a vzrušující, když to konečně začalo fungovat,“ uvedl pro server The Guardian.