Kam se vydat v Chorvatsku? Nabízí se města, pobřeží i dalmatské ostrovy

Do Chorvatska Češi nejčastěji cestují autem, možností je i doprava letecká. Například do Splitu ležícího přibližně ve středu regionu se z Brna jede přibližně 900 kilometrů. Dalmácii protíná dálnice A1. Nabízí se též cesta letadlem do Splitu, Dubrovníku, na ostrov Brač nebo do Zadaru, hlavního města bývalého Dalmatského království.