Krásné pláže, příroda i historie. Objevte chorvatské ostrovy Krk, Cres, Lošinj či Rab

Historie Rijeky sahá až do Římské říše a určitě se zde nebudete nudit. Za návštěvu stojí barokní katedrála sv. Víta, hrad a pevnost Trsat tyčící se nad městem, pěší zóna Korzo v centru (její dominantou je Městská věž, což byla původní středověká brána), Kapucínský klášter, městské hradby (u Titova náměstí), římský oblouk, Trg Republike Hrvatske, kostel sv. Jeronýma s klášterem ze 14. a 15. století a další místní kostely, ale i muzea a galerie.

Rijeka spojuje pevninskou část země s ostrovy a je tak významnou dopravní křižovatkou. Končí zde dálnice ze Záhřebu, vyplouvají odsud trajekty a vodní linky, tunelem se rychle dopravíte na Istrii a letiště je na nedalekém ostrově Krk. Přestože není Rijeka typickým pobytovým letoviskem, pár hotelů a dalších možností ubytování tu jistě najdete. Po návštěvě města se doporučuje vyrazit přes most nebo trajektem na jeden z krásných okolních ostrovů.

Krk je největším ostrovem Jaderského moře s rozlohou 405,78 km2, leží v Kvarnerském zálivu. Doprava je velmi snadná díky vybudovanému mostu (Krčki most) spojujícímu severovýchodní cíp ostrov s chorvatskou pevninou, prochází také ostrůvkem Sveti Marko. Na mostě se navíc neplatí mýtné. Lepšímu spojení Krku s okolním světem přispělo také vybudování malého letiště Rijeka na plošině Podol mezi Omišaljem a Vozem směrem k zátoce Soline, rovněž v severovýchodní části ostrova. Z Krku pak vyrážejí trajekty na okolní ostrovy Cres (Valbiska - Merag) a Rab (Valbiska - Lopar).

Hned po Krku druhý největší a po Hvaru druhý nejdelší ostrov Chorvatska Cres je vyhledávaným cílem především těch turistů, kteří si chtějí vychutnat klid, přírodu, historii a krásné pláže. Původně byl Cres spojen v jeden ostrov s Lošinjem, ve starověku byl ale u města Osoru uměle vybudován úzký průplav, který značně zkrátil plavby lodím. Dnes oba ostrovy spojuje most. Na ostrov se dostanete trajektem buď z pevniny, z istrijské vesničky Brestova do Poroziny, nebo do Meragu z vedlejšího ostrova Krk, který je s pevninou spojen mostem bez povinnosti placeného mýtného. Se sousedním ostrovem Lošinje je rovněž Cres spojen s mostem.