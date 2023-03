Tohle stavební povolení bylo doslova vydupané ze země

Na podzim roku 2022 se dočkali výsledku a jejich projekt byl schválen k realizaci. Odvolací inspektor změnu rozhodnutí nakonec zdůvodnil tím, že dům je „syntézou ekologické, šetrné, skulpturální architektury, která jemně a citlivě zapadá do krajiny a je inspirativní ukázkou toho, co lze vytvářet“. Ve své chvále projektu šel dokonce tak daleko, že jej označil za hodný následování při výstavbě v podobném prostředí.

Samotný dům je tvořen několika objemy spojenými do hvězdice, z nichž každý je orientován do jiné strany a nabízí tak svůj vlastní výhled do okolní krajiny. Hlavní obytné prostory, kuchyň, jídelna a obývací pokoje mají dlouhý výhled nad jezero a směrem do otevřené krajiny za ním. Dvě ložnice jsou otočeny směrem k intimnější části pozemku, umožňující soukromí díky kratším výhledům. Ložnice pro hosty na severní straně nabídne výhled na zahradu se sochami s přidruženou promenádou, která je stíněna ze strany hlavní komunikace stávajícím živým plotem i navrhovanou výsadbou.