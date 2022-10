Dilema atletů rozhodli architekti. Původní dům zachovali i postavili nový

Když se pár poprvé setkal se svými architekty, překvapil je poněkud tím, že si nepřinesl jednu základní představu o tom, co chce, ale v podstatě jim předložil svůj spor s tím, aby jej rozhodli. To bylo pro architekty trochu neobvyklé, ale výzva, která se v tomto úkolu skrývala, se jim líbila. A tak se pustili do hledání řešení, které by se líbilo oběma partnerům.