Nečekaná proměna. Manželé ze svého rodinného domu udělali plavecký bazén pro veřejnost

Na první pohled byste si řekli, že je to klasický rodinný domek. Ovšem cedule s nápisem Swim Blue swimming pool (Plavání v modrém plaveckém bazénu) signalizuje, že to tak úplně obyčejný rodinný dům není. Jeho majitelé si po přestěhování do Woodhall Spa v Británii postavili krytý bazén s tím, že jej budou využívat sami. Brzy se ale zpráva o něm roznesla po kraji a první zájemci o plavání začali přicházet. Ze soukromého bazénu se tak stal veřejný.

Rodina vybudovala v domě plavecký bazén, zpřístupnila ho veřejnosti.Video: AP