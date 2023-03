Dům usazený na vrcholu kopce tvoří dvě budovy spojené obývacím pokojem a kuchyní

V polovině 17. století první osadníci z Montauku ve státě New York založili dobytčí ranč, jenž je v současnosti nejstarším fungujícím svého druhu v celé Americe. Další ranče se později objevily poblíž a také mnohé z nich zůstaly, ale některé byly rozčleněny na rezidenční jednotky. Jejich zbytky přežívají dodnes v podobě koňských stájí, stodol a dělnických chat.

Jedna taková chata, dostavěná v polovině 20. století, se nacházela blízko vrcholu kopce zvaného Signal Hill a pyšnila se téměř 360º výhledem na nedaleké jezero, oceán, průliv a přírodní rezervace. Její noví majitelé chtěli zachovat prostý vzhled původní stavby, jenž zapadal do pasteveckého prostředí, ale zároveň potřebovali vytvořit větší dům, jenž by vyhovoval moderním potřebám pětičlenné rodiny při celoročním bydlení.

Stavba nového obydlí tak odkazuje na tradiční ohrady pro dobytek postavené z ledovcové suti, která se klikatí okolní krajinou. Jeho kamenné zdi zasahují přes celou výšku přízemí, organizují jeho prostory a slouží zároveň jako solidní základ pro horní podlaží, jež jako by bylo druhým, samostatným příběhem domu.

Kamenné zdi na úrovni přízemí se zařezávají do svažující se louky, jež zmenšuje zdánlivou velikost domu při pohledu z dálky. Některé z nich se natahují a zanořují do země a zároveň se rozevírají, aby nabídly pohled na vrchol kopce i na to, jak je dům propojen s bazénem. Tyto výseče prosvětlují vnitřní prostory, poskytují přístup na trávníky a louky a poskytují výhled na jezero a rezervace.