Zámek Kačina se těší na návštěvníky. Ztráty kvůli koronaviru jsou citelné

Zámecká truhlárna, prádelna, žehlírna, kuchyně či zámecká konírna. To jsou prostory, které návštěvníci uvidí už příští pondělí. Jsou součástí expozice Hospodářské zázemí. Do dalších prostor zámku, tedy do empírových komnat, Chotkovské knihovny se 40 tisíci svazky, do zámeckého divadla, historické lékárny nebo do nedostavěné kaple, se dostanou až 25. května.