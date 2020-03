Škoda zavře výrobu, starostové se obávají problémů se zahraničními dělníky

Zaměstnanci by se na svá pracoviště měli znovu vrátit v pondělí 6. dubna ráno. Od 18. března do 29. března budou dostávat 70 procent platu, poté 75 procent. Ve firmě jsou již dva potvrzené případy nákazy koronavirem.

Odborový předák Jaroslav Povšík uvedl, že opatření je důležité zejména z hlediska udržení zaměstnání lidí i v době, kdy by jinak zaměstnavatel musel propouštět. Pro zaměstnance jsou zajištěny lepší finanční podmínky než u podpory v nezaměstnanosti.

I po přerušení výroby v závodě v Kvasinách na Rychnovsku by mohl nastat problém se zahraničními dělníky, kteří by neodjeli domů a zůstali v regionu na ubytovnách i v okolí tohoto závodu. Ve středu to řekl starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov).