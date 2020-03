Prázdné české silnice: O polovinu méně nehod, ale také prostor k vyšším rychlostem

Zásadní snížení počtu dopravních nehod, které bylo na českých silnicích zaznamenáno v týdnu od 16. do 22. března, je přisuzováno snížení hustoty provozu kvůli vládním opatřením pro zamezení šíření koronaviru. Třebaže nehod i zraněných lidí ubylo, počet úmrtí se příliš nesnížil. V minulém týdnu zemřelo při nehodách pět lidí, loni to bylo šest. Vyplývá to z informací Besipu.