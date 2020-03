Nápaditou kampaní proti koronaviru. Audi a Volkswagen se sociálně distancují

Dvě obří německé automobilky, obě patřící do skupiny VW Group, si jako cíl své nejnovější kampaně vybraly snahu Světové zdravotnické organizace o propagování opatření, kterému se říká „sociální distancování“. V praxi to znamená, že by se měl člověk držet od druhého na vzdálenost minimálně jeden metr.