Fiat Chrysler zastavuje výrobu ve většině svých evropských závodů

Italsko-americký koncern Fiat Chrysler Automobiles (FCA) kvůli šíření koronaviru zastaví až do 27. března výrobu ve většině svých závodů v Evropě. Opatření se týká šesti provozů v Itálii a po jednom v Polsku a Srbsku. Automobilka dnes uvedla, že chce tímto krokem jednak chránit zdraví zaměstnanců, ale také se přizpůsobit propadu v poptávce.

Na stejnou dobu, do 27. března, pozastavilo výrobu také Ferrari ve svých závodech v Maranellu i Modeně. Nejméně do 25. března stojí i výrobní linky konkurenčního Lamborghini, které patří do koncernu Volkswagen, v Sant'Agatě Bolognese.