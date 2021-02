Pět častých omylů žen při sestavování jídelníčku

Zdravější nejsou ani rostlinné sirupy, většinou jde naopak o horší variantu, protože místo sacharózy obsahují jednoduché cukry (obvykle fruktózu či glukózu), takže se rychleji využijí a podpoří ukládání nadbytečné energie do tukové tkáně.

Mnoho lidí ze svého pitného režimu vyřazuje i minerální vody, v domnění, že zatěžují své ledviny. Slabě a středně mineralizované vody jsou ale vhodné pro běžnou denní konzumaci, bez omezení, a to jako součást pravidelného pitného režimu.

Dále je to pravidelná zátěž organismu. Ženy by proto měly zařadit do svého denního programu alespoň 30 minut fyzické aktivity – rychlou chůzi, volný běh a jakékoliv cvičení s tepovou frekvencí v aerobním pásmu.