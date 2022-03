Jak na přibírání po čtyřicítce

Každého tak obvykle napadne, pokud je přibývání na váze spjato s poklesem hladiny hormonů, proč tělu dané hormony nedodat a bylo by po problému. Ale tak snadné to bohužel není.

Hormonální substituce je sice spojována s menším ukládáním tuku v oblasti břicha, ale jinak bohužel nebrání přibírání na váze, navíc má celou řadu dalších vedlejších účinků, tudíž by bylo velmi nezodpovědné ji podávat jen kvůli regulaci hmotnosti.

Pokud se ale zaměřujete jen na kardio, je pravděpodobné, že i přes všechno úsilí budete ztrácet svalovou hmotu. Do každodenní pohybové rutiny tak musíte zařadit i nějakou formu silového tréninku. Jen budováním svalů zlepšíte svůj metabolismus.

Snažte se do jídelníčku zařadit 5-7 porcí ovoce a zeleniny denně, a naopak omezit smažená jídla, vysoce zpracované potraviny a červené maso.

Nejde o to dodržovat nějakou konkrétní dietu, vše je především o nalezení způsobu zdravého stravování, který budete dodržovat dlouhodobě.

„Samozřejmě není fér, že dřív člověk držel dva týdny dietu a shodil deset kilo, nyní je rád, když zhubne kilo, ale tak to prostě je. V perimenopauze neexistují bohužel žádná rychlá řešení. Proto vám nezafungují žádné zaručené diety či doplňky stravy. Vše vyžaduje čas, a především pevnou vůli,” upozorňuje pro WebMD gynekoložka Heather Rupeová.

Pokud je vaše BMI v normě a nemáte žádné zdravotní problémy, pak je jen na vás, pro co se rozhodnete, zda budete ochotny jít do extrémů jak z pohledu cvičení a jídelníčku, či zda se s kily navíc jednoduše smíříte a přijmete je za normální věc patřící k věku.

V tento okamžik už není čas na jojo diety a sebepohrdání, ale čas na objektivní pohled na své zdraví. Zařaďte tedy do svého jídelníčku více zeleniny, klidně si dejte dvě sklenky vína denně a do své rutiny zařaďte posilování a vězte, že pro své tělo uděláte mnohem víc, než když veškeré úsilí vložíte do snahy o maximální zhubnutí.