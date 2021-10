Co všechno způsobuje, že po psychické i fyzické stránce stárnete rychleji

Když se kdysi tvrdilo o poslední francouzské královně Marii Antoinettě, která byla během francouzské revoluce popravena ve svých 38 letech gilotinou, že jí noc před popravou zbělely vlasy, věřil tomu málokdo. Až novější výzkumy ukázaly, že k zešedivění vlasů během jedné noci může opravdu dojít, že je to forma rychlého stárnutí podložená biologickými fakty.

Americká studie pak zjistila, že matky, které během prvních šesti měsíců věku svého dítěte spaly méně než sedm hodin denně, byly biologicky o tři až sedm let starší než ty, které spaly sedm a více hodin. Vědci sice stále ještě nevědí, zda lze tento stav v budoucnu ještě zvrátit, nicméně jedno je jisté, zestárnout lze někdy až dramaticky rychle.

Novopečené matky mohou kvůli nedostatku spánku zestárnout až o 7 let

Novopečené matky mohou kvůli nedostatku spánku zestárnout až o 7 let Zdraví

Podle vědců se jedná o vzácnou záležitost, při které se ve stresové situaci aktivují nervy, které jsou součástí reakce „bojuj, nebo uteč” v části nervového systému odpovědného za ovládání automatických funkcí těla. To způsobuje trvalé poškození kmenových buněk melanocytů ve vlasových folikulech, které hrají klíčovou roli při produkci melaninového pigmentu.

Za předčasným šedivěním vlasů u mladých lidí ale mohou stát i geny, v ten okamžik lidem nezbývá nic jiného než se s danou situací smířit. Jiné to může být jen tehdy, kdy za šedivění vlasů může nedostatek vitaminů D3, B12 a mědi, zde to funguje podobně jako u stresu, v okamžiku dodání vitaminů a mědi se barva ještě může změnit.

Stárnutí pokožky tedy není vždy dlouhodobý proces, existují i věci, kterého ho dokážou značně urychlit. Podle vědce a plastického chirurga Rajiva Grovera může vlivem určitých okolností dojít během roku k rychlému zestárnutí pokožky, přičemž za normálních okolností by to trvalo i déle než deset let.