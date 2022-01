Jak si hlídat váhu bez drastických diet

Většina lidí si myslí, že dokážou dlouho fungovat i bez dostatečně dlouhého spánku. Podle neurovědce a odborníka na spánek Matthewa Walkera to ale není rozhodně dobře. Nedostatek spánku nás podle něj doslova zabíjí. A také nás „nutí“ jíst více nezdravého jídla.

Je to pravděpodobně i proto, že ospalost tlumí tu oblast mozku, která nám dává vědět, že jsme sytí.

I tak obyčejná věc, jako vyhrazení času na poklidnou snídani i oběd má velký vliv na naši váhu. Už jen proto, že čím více v klidu budeme na tato jídla mít, o to méně podráždění a impulzivní budeme, čímž se vyhneme i následnému zkratovému přejídání.

„Když máme hlad, vybíráme automaticky to nejrychlejší a nejjednodušší jídlo. Což často znamená vysoce zpracované kalorické potraviny s nízkou nutriční hodnotou,“ vysvětluje Ewoldt pro server Independent.

„Pokud si dáte malou, zdravou a sytou svačinu, stále budete mít místo na oběd či večeři, uvedená jídla ale budete pravděpodobně volit lépe,“ uvádí Ewoldt. On sám preferuje sýrovou tyčinku nebo kousek ovoce.

Mnozí z nás konzumují řadu jídel až ve stavu, kdy máme opravdu hlad. To je pak rozhodně těžší si vybrat něco zdravého, po čem jen tak nepřibereme.

I proto je lepší, pokud míváte náročný denní plán a vyhrazený čas na jídlo, si ho připravovat dopředu. Zdravé stravování je tak podle Ewoldta mnohem jednodušší. A stačí tak dělat třeba jen třikrát čtyřikrát do týdne.

Ořechy jsou sice tučné, v malém množství jsou ale skvělým způsobem, jak zahnat hlad mezi jídly. Dřívější studie ze Severní Ameriky, do které se zapojilo přes 81 000 lidí, navíc poukázala na to, že hrst mixovaných ořechů nebo semínek denně snižuje rozvoj srdečních onemocnění, rovněž malé množství ořechů pomáhá snižovat hladinu „špatného“ LDL cholesterolu.

Ovoce je dalším skvělým způsobem, jak do svého jídelníčku zařadit vlákninu, která zažene hlad. Navíc je bohatým zdrojem vitamínů.

Odborníci na zdravé stravování a hubnutí se shodují v jednom. Čím více si budeme odepírat a démonizovat nezdravé potraviny, o to více nám hrozí, že dieta selže a my se jimi nakonec budeme o to víc přejídat.