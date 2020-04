Lékaři bez hranic jsou na krize zvyklí

„Řeším distribuci ochranných pomůcek pro lékárny v celém Plzeňském kraji. Bez zkušeností z mise by mi to šlo mnohem hůř,“ tvrdí sedmačtyřicetiletý farmaceut a také člen představenstva České lékárnické komory.

Koncem loňského roku to bylo už potřetí, kdy s Lékaři bez hranic vycestoval do ciziny. I v době, kdy celý svět bojuje s koronavirovou nákazou, neztrácejí jiné humanitární krize na své naléhavosti.

V předchozích případech si po návratu předepisoval regeneraci, což tentokrát nešlo. „U mě i u většiny kolegů platí, že se v posledních dnech na misi vůbec nešetřím, snažím se dohnat, co se dá, a usnadnit práci svému nástupci,“ popisuje lékárník s dodatkem, že se pak obvykle dospí doma. Odpočinek po příletu z Jemenu byl ale krátký.

„Svět už hlasitě mluvil o Itálii a za šest dní se situace začala měnit i v Česku.“ Jak podle něj ukazuje současný stav, do režimu, jaký znají pracovníci na misích – z domova do práce, z práce domů – se dá v případě krize „přepnout“ celá populace.

Lékaři bez hranic poskytují lékařskou a humanitární pomoc ve více než sedmdesáti zemích světa. Česká kancelář během čtrnácti let fungování vyslala do zahraničí kolem 160 Čechů a Slováků, některé opakovaně. V současnosti jich ve třinácti zemích působí sedmnáct.

Vedle dlouhodobých misí teď pomáhá i při koronavirové pandemii. „Ve Španělsku vybudovali Lékaři bez hranic dvě provizorní zdravotnická zařízení s kapacitou přes 200 lůžek, aby ulehčila přetíženým nemocnicím v Madridu. V Itálii organizace podporuje tři nemocnice v epicentru nákazy. Kromě toho, že spolu s místními zdravotníky poskytujeme zdravotní péči pacientům, zapojili jsme se i do prevence a kontroly šíření infekce,“ uvádí pro příklad mluvčí české kanceláře Iveta Polochová. Mezi další země, kde odborníci z organizace pomáhají, jmenuje Belgii, Švýcarsko či Norsko.

Neutěšená situace ve zdravotnictví však často vede i k nárůstu chorob, s nimiž se našinec už skoro nepotká. Stanislav Havlíček dává příkladem záškrt. „Očkuje se proti němu povinně už od 50. let minulého století. V roce 2017 epidemicky propukl na dvou místech ve světě – v uprchlickém táboře Rohingů v Bangladéši a v Jemenu, který byl už nějakou dobu ve válečném stavu,“ jmenuje dvě místa, kde shodou okolností také působil.

„Na žádnou misi jsem nejel dělat lékárníka, ale hledat cesty, jak provozovat lékárnu v odlišných podmínkách co nejlépe a nejefektivněji a taky to naučit druhé,“ ujasňuje. Jestli se opět někam vydá, se podle něj teprve uvidí.

„Teď svou čtvrtou misi prožívám tady doma. Mezi rouškami a respirátory. To je na této misi nejvzácnější zboží.“

