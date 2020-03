Co negativně ovlivňuje plodnost žen

Častým důvodem je třeba současný způsob života. Negativně působí na fyzickou kondici žen, ale také jejich psychiku, hladiny hormonů a hormonální cykly, ale třeba i to, jak často spolu partneři souloží.

Není pak úplně neobvyklé, že k nám na vyšetření plodnosti přijde pár, který se snaží o početí dejme tomu tři roky. Když mu však spočítáme, kolik měsíců měl nechráněný styk alespoň dvakrát v týdnu, zjišťujeme, že to během těch tří roků dělalo v součtu třeba jenom deset měsíců. To ale může být na početí potomka málo.

Dva mladí zdraví lidé, kteří se snaží o to, aby žena přišla do jiného stavu, nemohou v průběhu jednoho roku počítat se stoprocentní úspěšností ani při pravidelných nechráněných sexuálních stycích. Podaří se to pouze osmdesáti procentům z nich. A se stoupajícím věkem procento neúspěšných pokusů postupně roste.